ЕАБР: Регулирование цен в Беларуси создает инфляционное давление в среднесрочной перспективе

Эксперты ЕАБР, комментируя уровень инфляции в Беларуси в марте, указывают на формирование инфляционного давления в среднесрочной перспективе из-за веденного в стране госрегулирования цен.

«В условиях действующего административного регулирования цены очень ограниченно могут реагировать на рост внутреннего спроса, что формирует инфляционное давление на среднесрочном горизонте», - говорится в комментарии ЕАБР.

В Беларуси годовая инфляция в марте составила 5,6%. Замедлился рост цен на продовольственные товары до 6,2% в марте после 6,4% в феврале и на услуги до 7,1% в марте по сравнению с 7,3% месяцем ранее. Инфляция непродовольственных товаров ускорилась до 3,5% в марте после 3,2% в феврале.