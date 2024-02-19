Высокий спрос и инфляция в РФ провоцируют рост цен в Беларуси

Аналитики ЕАБР назвали высокий внутренний спрос и инфляцию в России ключевыми факторами ускорения темпов роста цен в Беларуси.

Годовая инфляция в Беларуси в январе ускорилась до 5,9% после 5,8% в декабре 2023.

«Высокий внутренний спрос и повышенная инфляция в Российской Федерации - ключевом торговом партнере являются основными факторами ускорения темпа роста цен. Ожидаем, что инфляционное давление сохранится, но его перенос в цены будет сдерживаться ценовым регулированием в 2024 году», - говорится в комментарии ЕАБР.