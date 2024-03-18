ЕАБР: Рост зарплат в Беларуси является источником инфляционного давления

Эксперты ЕАБР отметили замедление темпов роста в инфляции в Беларуси, указав при этом на источник инфляционного давления в виде роста реальной заработной платы.

«В условиях сохранения ценового регулирования и некоторого замедления кредитной активности, инфляция остается вблизи целевого ориентира в 6%. При этом сохраняется проинфляционное давление со стороны роста реальных заработных плат», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

По данным Белстата, годовая инфляция в Беларуси снизилась до 5,6% в феврале с 5,9% в январе. Рост цен замедлился по продовольственным товарам до 6,4% в годовом выражении в феврале с 6,9% в январе и по услугам до 7,3% с 7,5% соответственно. По непродовольственным товарам рост цен незначительно ускорился до 3,2% в феврале по сравнению с 3,1% месяцем ранее.