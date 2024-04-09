Последнее обновление: 09.04.2024 13:06

Лукашенко хочет победить китайский импорт «японским» уровнем качества отечественных товаров

Лукашенко потребовал от промышленных предприятий выйти на японский уровень качества в производстве, что позволит конкурировать с дешевым китайским импортом.

«Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса», - заявил Лукашенко на совещании о развитии промышленности.

«Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы», - заключил Лукашенко.

Он назвал недопустимыми случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование