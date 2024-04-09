Лукашенко хочет победить китайский импорт «японским» уровнем качества отечественных товаров

Лукашенко потребовал от промышленных предприятий выйти на японский уровень качества в производстве, что позволит конкурировать с дешевым китайским импортом.

«Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса», - заявил Лукашенко на совещании о развитии промышленности.

«Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы», - заключил Лукашенко.

Он назвал недопустимыми случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации.