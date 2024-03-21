Лукашенко подписал указ о сверхурочной работе на промпредприятиях

Лукашенко 21 марта подписал указ №105 "О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях" в целях «максимального задействования трудовых ресурсов, обладающих необходимыми компетенциями, для оперативного решения важнейших стратегических задач в производстве».

«Документом предусматривается возможность по согласованию с профсоюзом и с согласия работников увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные дни, если имеется обоснованная производственная и экономическая необходимость», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Увеличение лимита будет закрепляться в локальном правовом акте. Об этом наниматель также обязан информировать Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты, на который возлагается постоянный мониторинг ситуации», - сказано в комментарии.