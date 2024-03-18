Последнее обновление: 18.03.2024 14:46

Промпроизводство Беларуси в январе-феврале выросло на 7,1%

Объем промышленного производства Беларуси в январе-феврале 2024 года в текущих ценах составил 31,6 млрд. рублей и вырос на 7,1% к уровню января-февраля 2023 года.

Объем производства в «Горнодобывающей промышленности» вырос на 7,1%, «Обрабатывающей промышленности» – на 6,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 10,5%. Производство в «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» снизилось на 0,4%.

В феврале промпроизводство выросло на 1,9% к январю текущего года и на 8,8% к февралю 2023 года.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование