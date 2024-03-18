Промпроизводство Беларуси в январе-феврале выросло на 7,1%

Объем промышленного производства Беларуси в январе-феврале 2024 года в текущих ценах составил 31,6 млрд. рублей и вырос на 7,1% к уровню января-февраля 2023 года.

Объем производства в «Горнодобывающей промышленности» вырос на 7,1%, «Обрабатывающей промышленности» – на 6,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 10,5%. Производство в «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» снизилось на 0,4%.

В феврале промпроизводство выросло на 1,9% к январю текущего года и на 8,8% к февралю 2023 года.