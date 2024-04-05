Турция приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Турция приостановила действие договора, который накладывал ограничения на обычные вооружения в Европе, присоединившись к союзникам по НАТО, сделавшим то же самое после того, как Россия вышла из соглашения в прошлом году, сообщает Bloomberg.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о приостановлении с 8 апреля обязательств Турции по Договору.

Этот шаг ставит Турцию в один ряд с аналогичными шагами США, Великобритании и Германии в ответ на выход России из Договора в ноябре. Тогда США заявили, что их решение усилит потенциал сдерживания и обороноспособность Альянса путем снятия ограничений, которые влияют на военное планирование.

Решение Турции также свидетельствует об улучшении связей с США в преддверии запланированной встречи между Эрдоганом и президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в следующем месяце.

Обе страны недавно провели переговоры по улучшению безопасности и энергетических связей, а также увеличению закупок турецких взрывчатых веществ для поддержки Украины в противостоянии с Россией. Турция пытается поддерживать связи с обеими сторонами в войне, но все больше придерживается санкций против Москвы.

Отношения между Турцией и США улучшились после того, как Анкара одобрила членство Швеции в НАТО в январе. Это решение расчистило Вашингтону путь к подписанию соглашения о продаже Анкаре американских военных самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов.