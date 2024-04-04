В четырех странах ЕС провели аресты по делу о злоупотреблениях с "ковидными" фондами

В четверг в Италии, Австрии, Румынии и Словакии осуществили серию арестов в рамках большого расследования масштабного мошенничества, связанного с фондом ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщает Politico.

Правоохранители в четырех странах по запросу прокуроров скоординировано задержали более 20 человек. Восемь останутся под стражей, еще 14 в дальнейшем будут под домашним арестом.

Полиция также наведалась с обысками в ряд домов и офисов, конфискуя и арестовывая активы, среди которых элитные виллы, криптовалюта, ценные часы и ювелирные изделия, автомобили Lamborghini, Porsche и Audi Q8.

Подозрения касаются мошенничества с 600 млн евро из "ковидного" фонда Италии, средства на который страна получила из Фонда восстановления и устойчивости ЕС (RRF). Италия получила наибольшую сумму через этот инструмент.

В следствии говорят, что мошенничество осуществлялось преступной группой, в которой были специалисты, знакомые с процедурами заявок на получение госфинансирования. Они помогли добыть десятки миллионов евро, предназначавшихся на повышение конкурентоспособности и цифровизации итальянских компаний.

Финансовая полиция Италии обнаружила серию подозрительных транзакций, указывающих на отмывание денег через сложную систему фиктивных компаний, созданных в Австрии, Италии, Словакии и Румынии.

К операции привлечена также Прокуратура ЕС (European Public Prosecutor's Office).

В этом ведомстве ранее отметили рост в 2023 году количества расследований относительно возможного мошенничества со средствами из "ковидного" фонда – всего открыли более 200 расследований. Эта категория составляет около 15% от всех расследований возможного мошенничества, которыми занимается EPPO.