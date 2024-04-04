Лукашенко сменил главу Банка развития

Лукашенко в четверг 4 апреля устроил кадровый день, сменив главу Банка развития, сообщила его пресс-служба.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Столярчука Сергея Валерьевича - председателем правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь";
Пшенного Александра Александровича - председателем концерна "Беллесбумпром";
Городецкого Дмитрия Николаевича - первым заместителем председателя Брестского облисполкома (АПК);
Баценко Михаила Леонидовича - заместителем председателя Брестского облисполкома (экономика);
Ильясевича Александра Иосифовича - заместителем председателя Минского облисполкома (социальная сфера);
Антонюка Максима Анатольевича - председателем Барановичского горисполкома;
Созончука Сергея Николаевича - председателем Пинского райисполкома;
Абирало Сергея Владимировича - председателем Докшицкого райисполкома;
Прадуна Александра Николаевича - главой администрации Московского района г. Бреста;
Белевича Владимира Иосифовича - главой администрации Октябрьского района г. Витебска.