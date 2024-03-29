Нидерланды летом развернут системы Patriot в Литве

Нидерланды летом развернут в Литве системы противовоздушной обороны Patriot, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Системы будут находиться в Литве несколько недель для учений.

"В рамках ротационной модели противовоздушной обороны НАТО Нидерланды организуют в Литве учения, которые будут особенно важными для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса", – говорится в сообщении.

Литовское Минобороны поблагодарило своих коллег из Нидерландов за это решение.