Последнее обновление: 29.03.2024 09:34

Посол Беларуси в РФ требует списки виновных в снижении экспорта в Россию

Посол РБ в Москве Дмитрий Крутой предложил наказать представителей маркетинговых служб предприятий, которые допустили отставание от плановых темпов роста экспорта белорусских товаров в РФ, сообщает посольство РБ в Москве.

"Я буду вносить предложения по наказанию членов рабочей группы, а вы, в свою очередь, будете до этого вносить мне предложения по наказанию, в первую очередь, маркетинговых служб, замов по маркетингу конкретных предприятий", - сказал Крутой в ходе видеоконференции участников возглавляемой им рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию.

Впрочем, в сообщении посольства прямо отмечается, что причиной снижения экспорта является ослабление курса российского рубля.

«…разговор получился жестким, особенно для государственных органов и организаций, допустивших снижение темпов роста экспорта в январе-феврале 2024 года… обсудили подробно и с цифрами на руках причины снижения экспортных поставок и направления исправления ситуации, в идеале - уже до конца I квартала. Безусловно, на снижение темпов влияет ослабление курса российского рубля. Однако экспортные задания, к сожалению, ставятся не в физических объемах", - говорится в сообщении.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование