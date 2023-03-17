Лукашенко хочет своих правил игры на российском рынке

Лукашенко потребовал от чиновников увеличить экспорт электронных компонентов Россию в надежде занять нишу ушедших из РФ западных компаний.

«В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но и установить в будущем свои правила игры. Так называемый цивилизованный, демократический западный мир без зазрения совести использует технологические рычаги воздействия, вводя санкции, пытаясь поставить на колени неугодные государства. Своих конкурентов. Но наука не стоит на месте», - заявил сегодня Лукашенко, посещая «Планар».

«Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. "Росатом", "Роскосмос", "Росэлектроника". Объёмы партнёрских соглашений должны только расти», - не стесняется в аппетитах Лукашенко.

Он также полагает, что в Беларуси создаются уникальные беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня…