Последнее обновление: 01.12.2023 16:49

Белорусские автобусы продолжают гореть в Санкт-Петербурге

Рейсовый автобус белорусского производства МАЗ-206, работающий на газомоторном топливе, сгорел рано утром в пятницу, 1 декабря, в Московском районе Петербурга.

Как уточнили в АО "Третий парк", автобус вспыхнул после выезда из парка, не успев доехать до трассы маршрута, которая располагается на севере города.

"Предварительная причина — возгорание электропроводки со стороны кабины водителя, то есть внутри салона, не в моторном отсеке", — сообщили в пресс-службе перевозчика, передает Деловой Петербург.

Очаг находился в отсеке, где находится электрика и коммутационное оборудование, добавили в компании. Сейчас перевозчик выясняет причины инцидента.

Летом прошлого года перевозчик "Домтрансавто" снял белорусские МАЗы с маршрутов после серии возгораний. В августе этого года "Пассажиравтотранс" отозвал 137 автобусов марки.

Однако почти сразу в ситуацию вмешался Лукашенко, который поручил разобраться с отзывом техники. По его словам, в Беларуси МАЗы не горят. После этого эксплуатация автобусов возобновилась, отмечает издание.

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