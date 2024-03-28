Половина импорта мяса в РФ приходится на Беларусь

На поставки из Беларуси приходится половина от общего объема импорта мяса всех видов в Россию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Мы в 2023 году и в предыдущие годы должны были менять свою психологию. Мы до этого всегда думали, что главное - контроль за импортом, а теперь все изменилось и изменился наш подход. "На импорт в мясе всех видов практически 50% приходится на Беларусь - Союзное государство", - сказал Данкверт, которого цитируют российские СМИ.

В 2023 году Россия импортировала 586 тыс. тонн мяса, включая 201 тыс. тонн говядины, 1,4 тыс. тонн свинины, 232 тыс. тонн мяса птицы.

При этом экспорт мяса всех видов из России в 2023 году составил 649 тыс. тонн, в том числе 31 тыс. тонн говядины, 158 тыс. тонн свинины, 309 тыс. тонн мяса птицы.