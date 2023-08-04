Беларусь ограничила поставки курятины в Россию

Беларусь с 1 августа ограничила экспорт курятины, кроме Китая, объясняя это необходимостью насытить спрос внутри страны.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на копии писем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ, в которых указано, что в целях насыщения внутреннего рынка приостановлена выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей.

Ограничения не распространяются на экспорт в Китай и продукцию «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»). В Минсельхозпроде РБ на запрос “КоммерсантаЪ” не ответили.

В Россельхознадзоре сообщили “Ъ”, что пока не получали уведомлений от белорусской стороны о приостановке поставок и возникновении очагов эпизоотии. Об этом же говорят и во «Вкусвилл». Другие федеральные сети не ответили на вопросы.

Два собеседника издания на рынке считают, что настоящая причина ограничения экспорта связана с предполагаемой вспышкой птичьего гриппа на некоторых птицефабриках РБ. Такая ситуация зачастую приводит к снижению выпуска мяса курицы. Традиционно белорусские власти о фактах вспышек официально не сообщают.

В Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) РФ связывают ограничения с проведением с 4 августа в 11 городах РБ II Игр стран СНГ, во время которых спрос на продукты на внутреннем рынке может заметно увеличиться. Поэтому, предполагают там, мера может оказаться краткосрочной.

Прошлой осенью Беларусь уже вводила временный запрет на мясо-молочной продукции. Тогда власти также объясняли меру необходимостью насытить внутренний рынок. Этому предшествовало требование Лукашенко удерживать внутренние цены на продукты питания. Данный фактор может быть основанием для ограничения экспорта и в этот раз.

По данным аграрного агентства ROSNG, в 2023 году в Беларуси планируется выпуск 701 тыс. тонн мяса птицы. Беларусь поставляет в Россию около 10 тыс. тонн мяса птицы в месяц, из которых от 50% — тушки бройлеров для оптового звена.

При производстве мяса птицы в РФ в 5 млн тонн в год ввозимые из Беларуси 100–120 тыс. тонн в год составляют всего 2–2,5% от всего объема российского рынка.