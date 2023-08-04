Россельхознадзор не получал от Беларуси уведомления о прекращении поставок курятины

Россельхознадзор не получал уведомлений от ветеринарной службы Беларуси о приостановке поставок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Россельхознадзоре также заявили, что Россия не зависит от импорта птицеводческой продукции.

"Российский рынок не зависит от импорта птицеводческой продукции. Отечественные производители в полной мере обеспечивают птицеводческой продукцией потребителей внутри страны, а также активно экспортируют избыточные объемы производства в Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Азербайджан и многие другие страны мира, в том числе в Беларусь", - сообщили в пресс-службе ведомства.