Пограничники РФ покинут ереванский аэропорт «Звартноц» с 1 августа

Вопрос о выводе российских пограничников из ереванского Международного аэропорта «Звартноц» для армянской стороны окончательно решен. Об этом заявил журналистам в среду спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Для Армении это – уже решенный вопрос. Не думаю, что здесь есть какая-либо дискуссия», – сказал Симонян, которого цитирует АРКА.

При этом он отметил, что озвученный премьер-министром Армении Николом Пашиняном срок прекращения работы российских пограничников в «Звартноце» с 1 августа 2024 года остается в силе.

Вместе с тем, как отметил спикер, предпринимается попытка представить этот процесс как некое нарушение межгосударственного соглашения, которое было заключено с целью помощи армянским пограничникам на данном участке. Теперь же, по его словам, необходимости в этом больше нет.

27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны уйти из ереванского международного аэропорта «Звартноц». Ереван письменно уведомил Москву о прекращении работы российских пограничников в аэропорту «Звартноц» с 1 августа 2024 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял в этом контексте, что "армянская пограничная служба, в частности в аэропорту "Звартноц" уже приобрела достаточные навыки и опыт для того, чтобы нести пограничную службу в аэропорту без содействия российской стороны".