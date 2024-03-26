Терминалы Starlink просочились на черные рынки по всему миру

Технология Starlink компании Илона Маска SpaceX распространяется на страны, где соглашения на использование спутниковых сервисов не заключены: например, Судан, Йемен и Южная Африка. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, речь идет о странах, где царят репрессивные, недемократические режимы: к примеру, Йемен и Судан. Как правило, это регионы с плохим качеством интернета, где есть потребность в скоростном и надежном соединении.

В Судане, в котором больше года идет гражданская война, как пишут журналисты, повстанцы используют систему Starlink для своей логистики. Обычный интернет в Судане отсутствует уже несколько месяцев.

Терминалы попадают и в Венесуэлу, которая находится под санкциями США, хотя на карте интернет-покрытия сети не указано, что в этой стране должны работать спутники.

В Южной Африке торговля Starlink происходит через специальные группы в соцсетях. Продавцы предлагают купить Starlink, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование считается легальным.

Обойти запрет можно также оплатив с помощью международной карты, отмечают источники агентства. Аналогичные действия предпринимают ритейлеры во всем мире.

Старший научный сотрудник по международным вопросам и вопросам безопасности Австралийского института Эмма Шортис прокомментировала, что такая ситуация "вызывает беспокойство, поскольку никто не несет ответственности за то, кто имеет доступ к терминалам и как они используются".