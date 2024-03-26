Последнее обновление: 26.03.2024 18:00

Нефтяные цены стабильны в ходе торгов днем

Категории: Нефть Цены

Нефть незначительно дорожает в ходе торгов днем после активного роста цен накануне, инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на глобальном рынке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 мнск повысилась на 4 цента - до $86,79 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 12 центов - до $82,07 за баррель.

Накануне обе марки поднялись в цене на 1,6%, прервав серию из снижений по итогам трех сессий подряд.

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