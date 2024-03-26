Последнее обновление: 26.03.2024 14:42

Лукашенко утверждает, что Россия не планирует нападение на Польшу и страны Балтии

Лукашенко, комментируя проходящие в Польше и Литве учения "Квадрига-2024", заявил, что Россия и Беларусь не планируют нападение на эти страны, утверждая в то же время, что именно НАТО может напасть на Беларусь.

"Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют... Мы же не собираемся туда идти", - заявил сегодня Лукашенко с полигона в Ошмянском районе.

"Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти", - подчеркнул он.

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