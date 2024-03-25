Последнее обновление: 25.03.2024 14:28

США планируют крупное обновление соглашения по безопасности с Японией из-за угрозы Китая

США и Япония планируют крупнейшее за более чем 60 лет обновление договора о безопасности на фоне угроз со стороны Китая.

Как сообщает Financial Times, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации военного командования США в Японии с целью усиления оперативного планирования и учений между странами, рассказали источники издания.

По их словам, план будет обнародован 10 апреля, когда Байден примет Кисиду в Белом доме.

Союзники хотят укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы ответить на растущую угрозу со стороны Китая, которая требует от их военных сотрудничества и более слаженного планирования, особенно в кризисных ситуациях, таких как потенциальный конфликт на Тайване.

Белый дом, Пентагон и командование Тихоокеанского флота США отказались от комментариев. Японское правительство также не предоставило комментариев.

Ранее адмирал Джон Аквилино, руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, заявил, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

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