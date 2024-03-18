Путин признал, что Запад предлагал обменять Навального

Путин впервые прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии особого режима "Полярный волк" и признал, что Запада предложил обменять его.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США такого не бывало?" – сказал Путин.

Он признал, что за несколько дней до смерти Навального ему озвучили идею об обмене политика "на некоторых людей", которые находятся в тюрьмах западных стран.

"Человек, который со мной говорил еще фразу не закончил, а я сказал "я согласен". Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Ну вот и все. Но это случается. Ничего с этим не поделаешь", - сказала Путин.

Российская служба исполнения наказаний 16 февраля сообщила о смерти Навального в колонии. Его родным сказали, что причиной стал "синдром внезапной смерти".