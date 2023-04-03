FT: Власти РФ изымают загранпаспорта у чиновников и глав госкомпаний

Российские силовики изымают у высокопоставленных чиновников и руководителей крупных госпредприятий загранпаспорта, сообщает в понедельник британская газета Financial Times.

По данным издания, делается это "из-за паранойи по поводу возможных утечек и дезертирства".

"Усиление прессинга отражает то, с каким глубоким подозрением относятся в Кремле и ФСБ к лояльности представителей российской гражданской элиты, многие из которых в частном порядке выступают против войны в Украине и недовольны тем, какое влияние она оказывает на их образ жизни", – пишет глава московского бюро FT Макс Седдон, ссылаясь на собственные информированные источники.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил изданию, что ограничения на выезд за пределы России для ряда сотрудников "чувствительных сфер" были ужесточены.