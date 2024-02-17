Власти России разрушают мемориалы Навальному

В нескольких городах России власти разрушают стихийные мемориалы Алексею Навальному — убирают с них цветы и портреты политика.

В Москве люди в штатском собрали в мешки цветы и свечи у Соловецкого камня, Стены плача и с Замоскворецкого моста, где со вчерашнего дня образовались места, куда люди приносили цветы в память о Навальном.

Также сообщается о разрушении мемориалов в Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Ульяновске, Ташкенте и Перми.

В Новосибирске силовики оцепили памятник жертвам политических репрессий, куда люди несли цветы, но люди все равно продолжают ставить цветы и свечи рядом с памятником. «Сибирь Медиа» также сообщает о как минимум двух задержаниях возле стихийного мемориала в Новосибирске.

«ОВД-Инфо» сообщает, что по состоянию на сегодняшнее утро задержано уже более 110 человек в 13 городах.

В Екатеринбурге полицейские заявили, что памятник «Маска скорби», куда люди приносили цветы, «заминирован». Полиция просила людей разойтись и объявила, что памятник будет оцеплен, и к нему вызовут саперов. При этом в Екатеринбурге также появилась большая надпись «Навальный» в центре города. Сообщается, что ее пока не закрасили.