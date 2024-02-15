Последнее обновление: 15.02.2024 18:11

В России предложили «скопипастить» «Википедию» для правильного российского аналога

Помощник Путина Владимир Мединский предложил «скопипастить» всю «Википедию» для российского аналога — портала «Знание. Вики», чтобы «не плодить сущности».

«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту „Википедию“, да и все», — сказал Мединский, выступая на заседании российского общества «Знание», передает РИА Новости.

Популярность «Википедии» в сравнении с ее российским аналогом Мединский объяснил количеством статей на русском языке: на портале «Знание. Вики», 22 тысячи статей, а в «Википедии» — 70 миллионов.

«Естественно, она вылезает всегда первой», — резюмировал помощник президента.

При этом, по мнению Мединского, 99% статей «Википедии» «контентно не вредны». С его слов, 1% статей «являются вражеской клеветой».

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