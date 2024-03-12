Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины

Европейская комиссия уже во вторник, 12 марта, может рекомендовать начать переговоры о вступлении в Европейский Союз с Боснией и Герцеговиной.

Это произойдет в тот же день, когда исполнительный орган ЕС обнародует проекты переговорных рамок – документов о принципах и основах переговоров о вступлении – для Украины и Молдовы, сообщает Politico.

"Для некоторых стран ЕС, в частности Австрии, было крайне важно, чтобы прогресс по Украине и Молдове шел бок о бок с прогрессом относительно будущего вступления Боснии", – говорится в публикации издания.

Как известно, в декабре 2022 года Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в ЕС, но при условии укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, управления миграцией и основных прав.

В ноябре 2023-го Еврокомиссия в ноябре рекомендовала открытие переговоров о вступлении с БиГ, когда будет достигнут достаточный уровень соответствия критериям членства. Лидеры ЕС на саммите в декабре того же года решили отложить решение о начале переговоров.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском Союзе в 2016 году.