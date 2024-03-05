В 2023 году в Беларуси было арестовано более 20 журналистов

Более 20 журналистов были арестованы в Беларуси в 2023 году, говорится в докладе организаций-партнеров платформы Совета Европы по содействию защиты журналистики и безопасности журналистов.

"В 2023 году были арестовано более 20 белорусских журналистов. Каждый второй их них уже осужден на основе обвинений в поддержке экстремисткой деятельности, распространении экстремистского контента, дискредитации государства, участии в террористической организации, поддержке действий, которые грубо нарушают общественный порядок", - говорится в документе.

Кроме того, как отмечается в докладе, Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключенных журналистов - на момент подготовки доклада их было 38. На втором месте находится Россия (27 журналистов в заключении), далее следует Турция (18 журналистов) и оккупированные Россией территории Украины (17 журналистов).

Авторы документа пишут, что зачистка СМИ затронула даже пропагандистский аппарат и СМИ, которые считались нейтральными. "Самоцензура больше не защищает журналистов", - констатируется в докладе.