Литва проведет крупнейшие учения за последние 30 лет

В апреле-мае Литва проведет самые масштабные военные учения Thunder 2024 за последние 30 лет, сообщает LRT.

Всего в маневрах примут участие около 10 тысяч военных – контрактников и резервистов. Около 2500 человек пригласят для обновления военных навыков, еще 2000 – для сверки данных.

Один из сценариев предполагает неконвенциональную угрозу в районе Сувалковского коридора и полный комплекс реагирования на нее в координации с Польшей.

Также планируется отработать процедуру мобилизации и координацию между центральным и местным уровнем.