Рейтинг партии власти в Британии упал до 46-летнего минимума

Поддержка Консервативной партии Великобритании, которая сейчас находится у власти, упала до самого низкого уровня за последние более четырех десятилетий, свидетельствует опубликованный 4 марта опрос агентства Ipsos.

Согласно опросу, рейтинг консерваторов, которые находятся у власти в Британии в течение 14 лет, в конце февраля составил 20%, что на семь процентных пунктов меньше, чем месяц назад.

Это самый низкий показатель поддержки консерваторов, зафиксированный Ipsos по меньшей мере с 1978 года, с тех пор как компания начала регулярно отслеживать поддержку главных партий в Британии. Предыдущий минимум – 22% – фиксировали в 1994 году, за три года до крупнейшего за столетие поражения на выборах.

Зато оппозиционная Лейбористская партия пользуется 47% поддержки (на два процентных пункта меньше, чем месяц назад), что является максимальным показателем среди пяти ведущих политсил Британии.

Половина респондентов, которые будут участвовать во всеобщих выборах в Британии, уже определились с тем, за кого будут голосовать – причем среди избирателей лейбористов таких 76%, а консерваторов – только 62%.

"Исторические сравнения продолжают выглядеть зловеще для Риши Сунака и консерваторов", – прокомментировал Гидеон Скиннер, руководитель отдела политических исследований Ipsos.

Премьер Британии Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.