Украина нанесла удар по Новолипецкому металлургическому комбинату

Ночной удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке (НЛМК) был организован двумя украинскими спецслужбами: СБУ и ГУР, сообщает BBC со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т. д. Поэтому для Украины это законная цель», — отметил источник.

Как добавляют источники в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа, повреждение которых может привести к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Утром в субботу жители Липецка сообщали о звуках взрывов в городе, а в соцсетях публиковали кадры пожара на Новолипецком комбинате.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в одном из цехов НЛМК ночью произошло возгорание. «Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — сказал он. Позже Артамонов добавил, что над Липецкой областью ночью были перехвачены два беспилотника.

Владельцем Новолипецкого комбината является российский миллиардер Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России и, несмотря на близость к Владимиру Путину, остается немногим из богатейших россиян, которым удалось избежать введенных Западом против России санкций за агрессию в Украине.