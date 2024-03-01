Власти РФ начали блокировать информацию о VPN-сервисах

Роскомнадзор (РКН) с 1 марта начал ограничивать в России доступ к материалам о способах и методах обхода блокировок, в том числе о нарушающих законодательство РФ VPN-сервисах, в связи со вступлением в силу приказа ведомства о критериях оценки запрещенной в РФ информации.

В частности, в приказе, который дополняет ранее действовавший документ, речь идёт о критериях оценки "информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", наличие одного или нескольких из которых позволит РКН принять решение о внесении страниц и сайтов в Единый реестр запрещенной информации, передает Интерфакс.

Такими критериями являются: наличие информации, содержащей "описание действий, позволяющих получить доступ", "дающей представление о способах, методах обеспечения доступа", а также "побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа" к заблокированным в РФ ресурсам и/или сетям, "в том числе путём описания преимуществ их использования, или информации, одобряющей или оправдывающей их использования".

Также среди критериев перечислены: наличие информации, "содержащей предложение о приобретении доступа к информации и (или) информационному ресурсу, в том числе к программе для электронных вычислительных машин (ЭВМ - ИФ), позволяющим получить доступ" к заблокированным в РФ ресурсам и/или сетям. Пятым критерием стало "наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для ЭВМ" к ресурсам и/или сетям, заблокированным в РФ.

Критерии не применяются "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ".

"С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые информируют и популяризируют подобные средства", - сообщили ранее в пресс-службе РКН в начале февраля. В ведомстве тогда напомнили, что в соответствии с законодательством в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. "VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещённым ресурсам", - уточнили в РКН.

Путин 31 июля 2023 года подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, то есть, в том числе и о VPN-сервисах, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения РКН такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации. Новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.