Власти России заблокировали сайт Православной церкви Украины

Правозащитный проект «Роскомсвобода» сообщает, что на территории России заблокирован сайт Православной церкви Украины.

«ПЦУ — самая крупная по числу прихожан православная украинская церковь. Причина блокировки неизвестна, но всё указывает на то, что это военная цензура», - пишет при этом «Роскомсвобода».

По ее сообщению, «инициатором блокировки выступил „неуказанный госорган“, под которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура РФ», передает BBC.

Правозащитный проект предполагает, что блокировка может быть связана как с войной России против Украины, так и с введенным российскими властями запретом на несанкционированный сбор пожертвований.