Власти РФ на несколько часов заблокировали короткий домен Telegram

Роскомнадзор в субботу начал блокировку домена t.me - сервис коротких ссылок Telegram, однако вскоре домен t.me пропал из реестра заблокированных, а власти заявили, что не собираются снова бороться с мессенджером Павла Дурова.

Сервис Роскомнадзора по проверке блокировок в субботу выдавал данные об ограничении доступа к странице домена коротких ссылок Telegram. Основанием была указана статья закона об ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением российских законов.

Блокировка была осуществлена по требованию Генпрокуратуры России от 29 октября, следовало из данных сервиса.

Однако и Генпрокуратура, и Роскомнадзор заявили, что не собирались блокировать Telegram.

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", - заявили в прокуратуре.

Ведомство постановило ограничить доступ к трем записям в разных телеграм-каналах о копиях ролика вооруженных сил Украины с призывом к российским военным сдаваться в плен.

Спустя несколько часов, доступ к домену был восстановлен.