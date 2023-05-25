Пророссийский медиатехнолог уволен за правдивое интервью с Пригожиным

Пророссийский медиатехнолог Константин Долгов уволен из пропагандистского проекта "Телега Online" после скандального интервью Пригожиным, сообщает BBC.

На видео, опубликованном 24 мая, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обрушился с критикой на Минобороны России и похвалил украинских военных.

Он также заявил, что затеянная Россией "спецоперация" привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывала Москва и о которых вначале говорил Владимир Путин: Украина стала известной всему миру, а ее армия превратилась в одну из сильнейших на планете.

"Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, потом подошли к Киеву, потом - русским языком называю! - обосрались и отошли. Дальше - к Херсону. Обосрались, отошли. После этого - или до этого? уже времена путаются - Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается", - сказал Пригожин.

«Спецоперация делалась ради денацификации и демилитаризации. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь - что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков - [теперь] у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот - мы ее хрен знает как милитаризировали», - высказался Пригожин.

«Я думаю, что украинцы сегодня - это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах, на советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно», - также отметил он.

По словам Долгова, который брал интервью, продюсеры пропагандистского проекта признались ему, что решение об увольнении было принято после звонков "сверху".

Сама "Телега Online" курируется и финансируется Институтом развития интернета (АНО "ИРИ"), признался Долгов. Эта организация занимается распределением бюджетных денег на интернет-проекты, в том числе, провластные.

Долгов - бывший пророссийский активист и политтехнолог из Харькова. После 2014 года Долгов перебрался в Россию, где долгое время сотрудничал с командой Владислава Суркова, занимавшейся Минскими соглашениями. Когда Сурков был отстранен от этой работы, Долгов перешел в команду политтехнологов, работающих уже на Сергея Кириенко, нынешнего заместителя главы администрации президента России, и какое-то время занимался информационным сопровождением работы нескольких депутатов Госдумы.