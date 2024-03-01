Британия обвинила Китай в нарушении соглашения о передаче Гонконга

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что новое законодательство о безопасности Гонконга нарушает его международные обязательства, в частности соглашение о передаче города Пекину, которое подписали Великобритания и Китай.

По словам главы британского МИД, новые законодательные предложения будут препятствовать свободе слова, выражения мнений и прессы, сообщает Bloomberg.

Он также выразил обеспокоенность относительно риска того, что работа международных организаций в Гонконге может быть названа "иностранным вмешательством", ведь положения угрожают дипломатической и консульской деятельности, а также отсутствия упоминания о независимом надзоре.

Глава администрации Гонконга Джон Ли 30 января официально предложил законодательство с месячным периодом консультаций для принятия собственного закона о безопасности города, что в частности предусматривает усиление мер по защите от иностранного вмешательства.

Закон будет охватывать такие правонарушения, как государственная измена, мятеж и цифровые действия, угрожающие национальной безопасности. Он дополнит закон о нацбезопасности, введенный Пекином в 2020 году, который подавил инакомыслие и уничтожил много активистских групп.

"Мои чиновники выразили нашу обеспокоенность в частном порядке властям Гонконга и в процессе общественных консультаций", – сказал Кэмерон, добавив, что он "решительно" призвал правительство Гонконга пересмотреть свои предложения и принять участие в настоящих и содержательных консультациях с жителями особого административного района.

Он также выразил обеспокоенность отсутствием ясности в отношении процедур, регулирующих содержание под стражей без предъявления обвинения, отсутствием механизма судебного надзора и неспособностью включить независимые и надежные механизмы защиты от произвольных действий исполнительной власти по соображениям нацбезопасности.

В ответ посольство Китая в Лондоне заявило, что Совместная китайско-британская декларация – соглашение 1984 года о передаче Гонконга КНР, "не давала Великобритании никаких оснований или прав вмешиваться в дела Гонконга".

"Так называемые беспокойства со стороны Великобритании полны предвзятости и абсолютно безосновательны", – отметили в посольстве.

Гонконг перешел под управление КНР от Британии в 1997 году после того, как в 1984 году Лондон обязался передать его Пекину при условии, что экономическая независимость и капиталистический уклад города не изменятся в течение 50 лет.