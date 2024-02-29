Последнее обновление: 29.02.2024 12:42

Конгресс США не смог договориться о помощи Украине

Лидеры Конгресса США объявили в среду, что достигли предварительной договоренности об очередном предотвращении прекращения работы правительства.

Согласно новому плану, Конгресс США одобрил временное финансирование одной группы федеральных агентств до 8 марта, а другой – до 22 марта.

Но договоренности об утверждении чрезвычайных фондов национальной безопасности для Украины, Израиля и других союзников в размере 95 миллиардов долларов США в Конгрессе до сих пор нет.

"Мы согласны с тем, что Конгресс должен работать в двухпартийном режиме для финансирования нашего правительства", – говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера большинства в Сенате Чака Шумера, лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, а также руководителей Комитета по вопросам ассигнований.

Джонсон заявил, что Палата представителей проголосует в четверг за утверждение временного финансирования – до пятницы, когда исчерпываются некоторые федеральные средства. Ожидается, что следующим проголосует Сенат.

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