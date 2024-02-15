Трамп продвигает идею предоставления помощи Украине в кредит

Экс-президент США и лидер на номинацию от республиканцев на выборах Дональд Трамп настаивает на предоставлении Украине помощи в виде кредита в то время, когда в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки Киеву.

"Они хотят дать им еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это следующим образом. Займите им деньги. Если они смогут, то вернут нам. Если нет, они не должны нам их возвращать", – отметил Трамп на митинге в Южной Каролине перед республиканскими праймериз, которые состоятся 24 февраля.

Он сравнил этот план с соглашениями, которые, по его словам, он заключал со спортсменами, которые имели потенциал, но не имели денег в начале своей карьеры.

"Почему вы должны просто отдать им деньги? Сделайте это в форме займа... Я делаю так со спортсменами. Как с профессиональным гольфистом, который, по моему мнению, очень хорош. У них нет денег, но они очень талантливы", – сказал Трамп.

Некоторые республиканцы в Сенате, которые поддерживают помощь Украине, в частности Линдси Грэм из Южной Каролины и Марквейн Маллин из Оклахомы, уже поддержали идею, высказанную Трампом на выходных в соцсетях, которая предусматривает, что внешняя помощь Украине и другим странам будет предоставляться в виде беспроцентных займов без запланированных выплат.