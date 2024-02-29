Россия будет начислять НДС на товары белорусских продавцов на российских маркетплейсах

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 июля 2024 года обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским физическим лицам.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас продажа налогоплательщиками из ЕврАзЭС товаров через электронные торговые площадки российским физическим лицам не облагается НДС на территории России, передает Интерфакс.

Поправка в ст. 147 НК (место реализации товаров) говорит о том, что товар, имеющий происхождение из стран ЕврАзЭС, реализуемый на электронной торговой площадке продавцом из этих государств, в момент получения его покупателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, находится на территории России. Дается определение электронной торговой площадки - это сайт в интернете, где можно заказать товар, узнать условия оплаты и доставки.

Если продажи построены на основе договоров комиссии, поручения, агентских договоров, или иных аналогичных соглашений с иностранными продавцами, зарубежные или российские посредники признаются в целях настоящей главы налоговыми агентами. Они обязаны исчислить и уплатить соответствующую сумму налога. В случае отсутствия таких договоров продавцы из стран ЕврАзЭС уплачивают налог сами, через личный кабинет налогоплательщика. Поправки в правила ведения личного кабинета налогоплательщика также прописаны в законопроекте.

Налоговая база определяется по фактической цене товаров в рублях по курсу Банка России на последний день налогового периода, в котором поступила оплата. Если товар возвращают или покупатель отказывается от него, сумма уплаченного налога может быть использована для уменьшения его суммы в будущем. Платеж в бюджет производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговая база определяется как стоимость товаров с учетом НДС исчисленная исходя из фактических цен их реализации. В законопроекте уточняется, что сумма налога равна 16,67% или 9,09% от процентной доли налоговой базы, то есть сохраняется основная ставка НДС в размере 20% и льготные ставки в размере 10% от стоимости.

"Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать систему администрирования НДС, устранить неравенство в налогообложении НДС российских и иностранных налогоплательщиков и, соответственно, создаст более благоприятные условия для реализации российскими налогоплательщиками товаров физическим лицам на территории государств-членов ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 июля 2024 г. При этом закон будет распространяться на индивидуальных предпринимателей из стран ЕврАзЭС с 1 января 2025 г. за исключением ИП, которые работают через посредников на основании договоров комиссии.