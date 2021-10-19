Россия закупит 555 автобусов МАЗ

Московская транспортная компания «Домтрансавто» закупит 555 белорусских автобусов МАЗ на экологичном газомоторном топливе для обслуживания 56 маршрутов в Санкт-Петербурге.

Поставщиком автобусов выступит «ВТБ Лизинг», сообщила пресс-служба лизинговой компании.

«ВТБ Лизинг» заключил контракт с транспортной компанией «Домтрансавто» на финансирование 555 автобусов МАЗ большого и среднего класса на газомоторном топливе. Сделка реализована с применением субсидии Республики Беларусь, предусматривающей компенсацию части лизинговых платежей по технике белорусского производства. Автобусы будут передаваться в период с февраля по май 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, российская компания закупит автобусы трех новых моделей МАЗ с двигателями на сжиженном природном газе (СПГ) и на компримированном природном газе (КПГ).

«Домтрансавто» в августе выиграла конкурс на перевозку пассажиров в рамках реализации городской транспортной реформы, сообщает ТАСС. В ходе реформы все «коммерческие» маршруты города должны перевести на социальный тариф. Ряд маршрутов планируется закрыть, а в районах новостроек запустить перечень новых. Также в рамках реформы должны изменить модель оплаты работы перевозчиков - город будет забирать всю выручку за проезд, после чего компаниям будут платить за уже пройденные километры.