Россия отказывается смотреть импортируемое через Беларусь иностранное кино

Минкульт России заявил, что прокат без лицензии ввезенных через Беларусь иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей.

Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос из Совета Федерации, передает ТАСС.

Ранее члены комитета направили в правительство РФ предложение о выдаче прокатного удостоверения на территории России при ввозе иностранного кино через Беларусь. Сенаторы предлагали выдавать прокатное удостоверение на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования того или иного фильма, если правообладатель - иностранное юридическое или физическое лицо из недружественного государства и если он отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории РФ.

"Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав", - говорится в ответе министерства за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.

"Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным", - отметили в Минкультуры.

Как сообщалось, компании Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другие прекратили лицензирование фильмов для российских пользователей в связи с военным вторжением РФ в Украину.