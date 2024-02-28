Хейли: Если Трамп станет кандидатом в президенты, это будет самоубийством для США

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.

На вопрос The Wall Street Journal, будет ли она поддерживать номинанта от Республиканской партии на выборах президента США, Хейли ответила: "Скажу, что у меня есть серьезные опасения относительно Дональда Трампа".

Она напомнила, что ему выдвинули 91 уголовное обвинение в четырех отдельных делах – как федеральных, так и на уровне штатов.

"Это (президентская кампания. – ред.) может быть его способом выживания, чтобы оплатить судебные издержки и выйти из какой-то юридической опасности, но это похоже на самоубийство для нашей страны", – подчеркнула политик.

"Мы должны осознать, что если у нас нет кого-то, кто может победить на всеобщих выборах, все, что мы делаем, – это уступаем социалистическим левым силам", – добавила она.

Тем временем, Трамп выиграл очередные праймериз Республиканской партии в штате Мичиган.

Кампания Трампа стремится получить 1 215 делегатов, необходимых для обеспечения номинации от республиканцев, где-то в середине марта.

Во вторник в интервью мичиганской радиостанции Трамп предсказал, что победит с огромным отрывом.

"Она проиграет где-то на 80 пунктов сегодня вечером или около того. Она превратилась в посмешище", – заявлял Трамп.

Но пресс-секретарь кампании Хейли Оливия Перес-Кубас сказала, что результаты в Мичигане были "ярким предупреждающим знаком для Трампа в ноябре".

"Пока Дональд Трамп возглавляет избирательный список, республиканцы будут продолжать проигрывать левым социалистам. Наши дети заслуживают лучшего", – заявила она.