Украина присоединилась к группе крупнейших экспортеров продовольствия в ВТО

Украина присоединилась к Кернской группе, которая в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) объединяет сторонников большей либерализации международной торговли сельскохозяйственными товарами.

Об этом говорится в заявлении Кернской группы по итогам заседания на уровне министров сельского хозяйства в Абу-Даби 25 февраля.

"Мы рады приветствовать Украину как нового члена Кернской группы, отмечая общую приверженность Украины к открытой, справедливой, рыночно ориентированной системе торговли сельскохозяйственной продукцией", – говорится в заявлении.

Украина начала процесс присоединения к группе крупных экспортеров сельхозпродукции в рамках ВТО еще в конце 2009 года. С 2020-го она имела статус наблюдателя в Кернской группе.

Кернскую группу создали в 1986 году страны-члены ВТО, на которые приходится 30% мирового аграрного экспорта.

Группа провозглашает, что стремится достичь "свободной и справедливой торговли в сельском хозяйстве, которая обеспечивает реальные и устойчивые выгоды для развивающихся стран". На практике она выступает за отказ от любых экспортных субсидий и государственной поддержки аграриев.

В объединение, кроме Украины, входят Канада, Южно-Африканская Республика, Пакистан, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.