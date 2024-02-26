Венгрия наконец ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии 26 февраля после полутора лет ратифицировал вступление Швеции в Североатлантический альянс.

За ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против выступили шестеро.

Формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и он будет опубликован в официальном вестнике. Это, как ожидается, произойдет в течение следующей недели.

Это решение поприветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - написал генсек в соцсети.