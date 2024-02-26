Белорусский рубль укрепляется к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 февраля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,51 копейки или 0,16%, до 3,2400 рубля при объеме торгов $0,01млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,49 копейки или 0,43% до 3,4732 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 40 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,7 копейки или 0,38% до 4,4720 рубля за 10 юаней при объеме торгов 10,8 млн. юаней.