Белорусский рубль снижается к евро на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 февраля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,07 копейки или 0,02%, до 3,2390 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Курс евро растет на 1,24 копейки или 0,35% до 3,5026 рубля при объеме торгов 0,3 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,09 копейки или 0,02% до 3,5026 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 490,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,82 копейки или 0,41% до 4,4683 рубля за 10 юаней при объеме торгов 48 млн. юаней.