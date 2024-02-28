Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 февраля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,4 копейки или 0,12%, до 3,2370 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,23 копейки или 0,07% до 3,5144 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 570 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,18 копейки или 0,04% до 4,4743 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,2 млн. юаней.