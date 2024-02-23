Последнее обновление: 23.02.2024 13:40

Нацбанк РБ продлил до 1 апреля значения величин риска по новым кредитам

Национальный банк Беларуси до 1 апреля продлил действующие значения расчетных величин стандартного риска, сообщила пресс-служба регулятора.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных) расчетная величина стандартного риска остается на уровне повышается до 11,61% годовых; по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 16,63% годовых.

РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитывается на основании данных о средних процентных ставках по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц и применяется для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц.

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