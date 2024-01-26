Нацбанк РБ с 1 февраля повышает значения величин риска по новым кредитам

Национальный банк Беларуси с 1 февраля повышает значения расчетных величин стандартного риска, сообщила пресс-служба регулятора.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных) расчетная величина стандартного риска повышается до 11,61% с 11,26% годовых; по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – до 16,63% с 16,44% годовых.

РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитывается на основании данных о средних процентных ставках по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц и применяется для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц.