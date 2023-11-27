Последнее обновление: 27.11.2023 10:24

Нацбанк РБ с 1 декабря повышает значения величин риска по новым кредитам

Национальный банк Беларуси с 1 декабря повышает значения расчетных величин стандартного риска, сообщила пресс-служба регулятора.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных) расчетная величина стандартного риска повышается до 10,99% с 10,82% годовых; по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – до 15,25% с 14,61% годовых.

РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитывается на основании данных о средних процентных ставках по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц и применяется для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц.

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