Почти половина поляков считает, что война закончится уничтожением и Украины, и России

Через два года после начала полномасштабной войны РФ в Украине 47,4% считают, что конфликт продлится много лет и закончится уничтожением обеих стран.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna.

14,1% думают, что победят россияне. Чуть больше респондентов ставят на победу Украины (17,4%). Остальные не определились с ответом.

До 47% опрошенных считают, что нападение России на Польшу является вероятным. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в мае 2023 года.

Из них 12% убеждены в том, что такое нападение произойдет. Более 35% считают нападение скорее вероятным. Чуть более 38% респондентов не согласны с тезисом о возможной агрессии путинских войск против Варшавы.

Учитывая то, что количество неопределившихся по последнему и прошлогоднему опросам остается почти неизменным, очевидно, что поляки, внимательно следя за военной ситуацией, переходят к более пессимистическим настроениям, отмечают социологи.